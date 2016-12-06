Утонувшего мужчину извлекли из Петровского дока в Кронштадте

Из Петровского дока в Кронштадте извлекли тело мужчины. Предположительно. Он утонул во время купания в водоеме.

Во вторник, 20 июня, около южной стенки Петровского дока в районе половины седьмого вечера нашли тело человека. Когда его извлекли из воды, оказалось, что на вид ему около сорока лет. Судя по всему, мужчина отправился купаться, так как на берегу остались одежда и обувь.

Тело направили в морг. Специалисты уточнят причину его смерти. Кроме того, специалисты выясняют обстоятельства его смерти. Также идет работа по выяснению его личности. Никаких документов при себе у пострадавшего не было.

В летний период люди часто ходят отдыхать на водоемы. Иногда даже в плохую погоду им хочется искупаться. Из-за этого число несчастных случаев на водоемах увеличивается. например в понедельник, 19 июня, Piter.tv "пьяного утопленника" извлекли из реки Ижора в Гатчинском районе.