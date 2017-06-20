Петербурженку шокировал упавший с высоты мужчина

Жительницу Приморского района шокировал мужчина, разбившийся на ее глазах. Полицейские выясняют, кто он и откуда выпал.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 19 июня женщина подходила к парадной дома №56/1 по Богатырскому проспекту, когда увидела падающего человека. По словам очевидицы, криков при падении не было. Пострадавший был доставлен в отделение полевой хирурги с травмами головы, груди и в состоянии шока. Говорить пациент не мог. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.



На вид мужчине около 35 лет, однако его личность ещё не установлена. Предполагается, что он выпал с четвёртого этажа.