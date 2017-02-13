Неизвестный трижды выстрелил в мужчину на Шаумяна

В Красногвардейском районе неизвестный открыл огонь по 32-летнему прохожему. В результате мужчина получил ранения груди и брюшной полости.

Загадочный инцидент произошел в пятницу, 10 февраля, в Красногвардейском районе Петербурга. Около семи вечера рядом с домом на проспекте Шаумяна неизвестный открыл огонь по мужчине. Жертвой стрельбы стал 32-летний житель деревни Кудрово, который работает станочником в Центральном конструкторском бюро машиностроения. Было произведено как минимум три выстрела.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи обнаружили, что пули вошли в грудь и брюшную полость. По заключения специалистов, у него повредились купол диафрагмы и кишечник.

На вид злоумышленнику было около 30-ти лет, европейской внешности. Он был одет в светлую куртку. Стрелял он из неустановленной модели пистолета.

Правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются подробности инцидента.

Сегодня также стало известно, что в Адмиралтейском районе раскрыто убийство студента. 19-летнего парня убили в ходе пьяного кутежа. Тело погибщего не оставляло сомнений в насильственной смерти – его нашли с колото-резаными ранами груди и рваной раной виска.