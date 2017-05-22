Жуткое видео из Макаров: мужчина рухнул с 4 этажа

На Сахалине местный жителей сорвался с балкона на четвертом этаже. В результате падения ему чудом удалось выжить.

В минувшее воскресенье, 21 мая, в Макарове 39-летний мужчина рухнул с балкона, расположенного на четвертом этаже. Инцидент произошел в доме №14 на Хабаровской. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть на видео падение местного жителя.

Предположительно, пьяные мужчина поспорил со своей родственницей, что сможет спуститься на этаж ниже через балкон. В результате чего он вылез из квартиры, однако не рассчитал собственные силы и сорвался вниз, приземлившись на балкон третьего этажа.

Настоящее время устанавливаются дела происшествия. Известно, что местный житель выжил. Его с многочисленными травмами доставили в больницу.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смертельное видео из Екатеринбурга: мужчина сорвался с 10 этажа.



Видео: youtube, АСТВ