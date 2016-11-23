Мужчина скончался от химических ожогов при загадочных обстоятельствах

Стало известно, что вчера, 13 января, в одной из больниц Санкт-Петербурга скончался мужчина, поступивший 12 января с серьёзными ожогами желудка и пищевода

Первоисточник сообщает, что мужчина был госпитализирован из своего дома, расположенного на Сиреневом бульваре. Однако, ни следствию, ни врачам до сих пор не известно, каким образом пострадавший получил такие серьёзные повреждения внутренних органов.



Доктора изо всех сил боролись за его жизнь, однако 13 января мужчина от полученных травм скончался. На данный момент этим делом занимаются правоохранительные органы. Ведётся следствие.



Видео: Piter.TV