Мужчина регулярно обкрадывал воспитанников спортшколы

Мужчину, регулярно кравшего мобильные телефоны из раздевалки детской спортивной школы, приговорили к году колонии-поселения. Также виновный возместит ущерб в 100 тысяч рублей.

Прокуратура Василеостровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Дмитрия Якимова. По данным пресс-службы городской прокуратуры, он обвинялся в совершении 4 преступлений, предусмотренных п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину).



Следствие полагает, что мужчина в разное время в период с мая по октябрь 2016 года проникал в раздевалки одной из юношеских спортивных школ района, где украл из карманов одежды, которая висела навешалках, 10 мобильных телефонов и аксессуаров для них. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.



Якимов признал вину в совершении преступлений, а также частично возместил причиненный ущерб.



Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, и назначил ему наказание на 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.



Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму более 100 тыс. рублей.