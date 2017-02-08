Мужчина, пострадавший от гололедицы на пешеходном переходе, получит компенсацию 150 тысяч рублей

Пострадавший из-за гололеда петербуржец получит компенсацию физического вреда и оплату больничного за три месяца

В Петербурге мужчине удалось отсудить у коммунальщиков 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также оплату трехмесячного больничного. По версии истца, он переходил проезжую часть в зоне пешеходного перехода, поскользнулся на льду и упал, сломав при этом ногу.

Так как петербуржец провел в гипсе долгое время и был лишен возможности работать и зарабатывать деньги, он обратился в суд. Исковое заявление было подано против компании, которая не привела участок проезжей части в безопасное состояние.

Суд иск удовлетворил. Компания-ответчик была признана виновной в неисполнении обязанностей. Потерпевший мужчина-истец получит 150 тысяч компенсации морального вреда и еще 150 тысяч компенсации заработка, утерянного за время нахождения на больничном.

Видео: архив, instagram