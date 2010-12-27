Мужчина получил ожоги трети тела после взрывы газа в гараже на Волхонском

Баллон с пропаном взорвался во время работ на крыше гаража на Волхонском шоссе. В результате мужчина получил серьезные ожоги 30% тела.

В четверг, 13 июля, страшный инцидент произошел около дома 125 на Волхонском шоссе. Около половины четвертого там произошел взрыв в одном из гаражей. По предварительным данным, хлопок произошел из-за воспламенения баллона с пропаном. От возникшего огня пострадал человек.

Около 17.15 в НИИ скорой помощи привезли раненного. У мужчины оказались серьезные травмы. Из-за взрыва он получил ожоги головы, груди и спины. Всего поражено около 30% поверхности. Для стабилизации состояния его поместили в реанимацию, сообщает АН "Оперативное прикрытие".