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Мужчина попал в реанимацию после укуса змеи на севере Петербурга

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Мужчину поместили в токсикологическое отделение в тяжелом состоянии

На севере Петербурга, в Приморском районе, мужчина встретился со змеей и попал в реанимацию. Как сообщается, в районе Юнтоловского проспекта жителя Северной столицы укусила гадюка. 

33-летнего мужчину увезли в НИИ скорой помощи 13 июля около 16 часов от дома 49/3 по Юнтоловскому проспекту. Укус гадюки пришелся в палец левой руки.

Медики диагностировали у мужчины анафилактический шок. Его состояние оценивается как тяжелое. Врачи определили пострадавшего в токсикологическую реанимацию и сейчас спасают пострадавшего. 

Видео: инстаграм

Теги: гадюка , змея , петербург , приморский район , укус , укус змеи , юнтоловский проспект
Категории: Происшествия Новости СПб

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