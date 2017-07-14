Мужчина попал в реанимацию после укуса змеи на севере Петербурга

Мужчину поместили в токсикологическое отделение в тяжелом состоянии

На севере Петербурга, в Приморском районе, мужчина встретился со змеей и попал в реанимацию. Как сообщается, в районе Юнтоловского проспекта жителя Северной столицы укусила гадюка.

33-летнего мужчину увезли в НИИ скорой помощи 13 июля около 16 часов от дома 49/3 по Юнтоловскому проспекту. Укус гадюки пришелся в палец левой руки.

Медики диагностировали у мужчины анафилактический шок. Его состояние оценивается как тяжелое. Врачи определили пострадавшего в токсикологическую реанимацию и сейчас спасают пострадавшего.

Видео: инстаграм