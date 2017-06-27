Ужасающие новости из Кингисеппа: самосвал без водителя убил мужчину

Водитель не поставил свой грузовик на стояночный тормоз и покинул кабину. В результате самосвал задавил насмерть рабочего.

В минувший понедельник, 26 июня, в Ленобласти грузовик без водителя переехал мужчину. Инцидент произошел в двенадцатом часу вечера на заводе, расположенном по улице Дорожников. Шокированный находкой сторож предприятия незамедлительно обратился за помощью в правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия специалисты констатировали смерть 29-летнего мужчины. Предположительно, он скончался от полученных травм.

По предварительным данным, 31-летний водитель самосвала не поставил автомобиль на стояночный тормоз и покинул кабину. В результате машина самовольно переехала рабочего на разгрузочной площадке.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

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