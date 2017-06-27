Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 16:12
0
Ustsova
191
Код вставки плеера

Ужасающие новости из Кингисеппа: самосвал без водителя убил мужчину

0
 
 

Водитель не поставил свой грузовик на стояночный тормоз и покинул кабину. В результате самосвал задавил насмерть рабочего.

В минувший понедельник, 26 июня, в Ленобласти грузовик без водителя переехал мужчину. Инцидент произошел в двенадцатом часу вечера на заводе, расположенном по улице Дорожников. Шокированный находкой сторож предприятия незамедлительно обратился за помощью в правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия специалисты констатировали смерть 29-летнего мужчины. Предположительно, он скончался от полученных травм.

По предварительным данным, 31-летний водитель самосвала не поставил автомобиль на стояночный тормоз и покинул кабину. В результате машина самовольно переехала рабочего на разгрузочной площадке.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что жуткое видео из Кемерово: женщина сорвалась с 6 этажа, спускаясь по простыням.

Показать на карте
Теги: жуткие новости , ленобласти , новости спб , происшествия спб , самосвал без водителя задавил человека
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5