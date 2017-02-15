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В пожаре на Беринга погиб мужчина
Сегодня, 11:48
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Ustsova
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В пожаре на Беринга погиб мужчина

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Огонь охватил двухкомнатную квартиру на Васильевском острове. Ликвидировать очаг возгорания удалось спустя 2 часа.

Ранним утром, 15 февраля, вспыхнула комната в квартире дома №32к1 по улице Беринга. Около 6 часов очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. На место пожара выехали 9 человек и несколько машин. Об этом пишет Петербургский дневник, ссылаясь на МЧС по региону.

пожар на беринга

Как выяснилось, загорелась обстановка площадью 4 кв. м. Потушить огонь удалось в 08:14. Известно, что погиб мужчина. Свидетели происшествия сообщают, что пламя охватило двухкомнатную квартиру на первом этаже. Огнеборцы не могли ликвидировать очаг возгорание длительное время.

во время пожара погиб человек

По словам соседей, им пришлось выбросить в окно сгоревший дотла диван. Они предполагают, что погибший мог курить в постели. На кадрах можно заметить разбитые окна и выброшенную мебель.

пожар на беринга

В данный момент, выясняют детали трагедии. Ранее мы сообщали, что смертельный огонь в Выборге охватил трехкомнатную квартиру, погибла женщина. 

Фотографии: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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