В пожаре на Беринга погиб мужчина

Огонь охватил двухкомнатную квартиру на Васильевском острове. Ликвидировать очаг возгорания удалось спустя 2 часа.

Ранним утром, 15 февраля, вспыхнула комната в квартире дома №32к1 по улице Беринга. Около 6 часов очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. На место пожара выехали 9 человек и несколько машин. Об этом пишет Петербургский дневник, ссылаясь на МЧС по региону.

Как выяснилось, загорелась обстановка площадью 4 кв. м. Потушить огонь удалось в 08:14. Известно, что погиб мужчина. Свидетели происшествия сообщают, что пламя охватило двухкомнатную квартиру на первом этаже. Огнеборцы не могли ликвидировать очаг возгорание длительное время.

По словам соседей, им пришлось выбросить в окно сгоревший дотла диван. Они предполагают, что погибший мог курить в постели. На кадрах можно заметить разбитые окна и выброшенную мебель.

В данный момент, выясняют детали трагедии. Ранее мы сообщали, что смертельный огонь в Выборге охватил трехкомнатную квартиру, погибла женщина.

Фотографии: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"