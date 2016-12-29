Мужчина погиб при изготовлении золота во Владимирской области

При проведении химического опыта произошел взрыв, мужчина умер в "скорой" по пути в больницу от потери крови

Трагедия произошла накануне вечером, 11 января 2017 года, в Меленковском районе Владимирской области.

30 летний местный житель в кухонном помещении частного дома производил химический опыт. По предварительным данным, мужчина решил изготовить кустарным способом сплав золота. По всей видимости, мужчина нашел "рецепт" изготовления драгоценного металла в интернете. Купил все необходимые реактивы, которые находятся в общественном доступе, и приступил к задуманному.

В какой-то момент реакции произошел сильный взрыв от химической реакции. Мужчина получил многочисленные серьезные ранения. По пути в больницу от обильной кровопотери он скончался в карете "скорой помощи".

Следственным органами Следственного комитета РФ по Владимирской области начата доследственная проверка по данному инциденту. Стало известно, что мужчина работал на пилораме, и воспитывал с женой троих детей.

СУ СК обращает внимание граждан на потребность обеспечения разумного поведения, исключения из жизни фыкторов, ставящих под угрозу собственную жизнь и здоровье, а также благополучие и безопасность окружающих.

Видео: Piter.TV