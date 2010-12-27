Мужчина погиб на стройке в Кемерове, сорвавшись в шахту лифта

Сорвавшись в шахту лифта, в Кемерове погиб мужчина

15 февраля в Кемерове в шахте лифта строящегося дома №29Б по проспекту Комсомольскому было найдено тело 64-летнего мужчины. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Кемеровской области.

Мужчина охранял стройку и, совершая обход 14 этажа, сорвался вниз. Тело погибшего обнаружил его напарник и вызвал полицию.

"В настоящее время проводятся следственные мероприятия, которые призваны установить обстоятельства случившегося. После проверки будет принято процессуальное решение", - сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По словам СК РФ по Кемеровской области, кроме травм, полученных при падении, на теле мужчины не обнаружено повреждений.

