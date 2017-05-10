Пропавшего в Ленобласти мужчину пьяным выловили из водоема

Мужчина напился и исчез на сутки в водоеме под Петербургом; пропавшего неожиданно для всех обнаружили живым

В Ленобласти сутки разыскивали пропавшего мужчину, об исчезновении которого в полицию сообщила жена. Обеспокоенная пропажей законного супруга, женщина написала заявление, после чего 54-летнего мужчину начали разыскивать.

Жена сообщила, что мужчина ушел из дому накануне около десяти часов вечера и с тех пор не объявлялся. Как стало известно, поиски продолжались относительно недолго, и уже спустя несколько часов мужчину по имени Владимир обнаружили в одной из больниц: ранее спасатели выловили его из водоема, живого, но сильно пьяного и получившего переохлаждение.

В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что полицейские нашли мужчину "по телефону" – из больницы Шлиссельбурга поступило сообщение о том, что жители садоводческого массива «Восход» вытащили из водоема пропавшего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое.

Видео: архив