Мужчина на BMW похитил медведя с заправки на Парашютной

Пассажир БМВ заплатил за сигареты, но похитил плюшевого медведя и заправил автомобиль на 2000 рублей

Накануне днем, в воскресенье, 5 марта 2017 года, на автозаправке, расположенной на Парашютной улице в Петербурге, мужчина заправил свой недешевый "БМВ" на 2000 рублей, купил сигареты и похитил белого плюшевого медведя. Сообщается, что из всего приобретенного он расплатился только за сигареты.

Как сообщается, все действия мужчины в магазине и на автозаправке зафиксировала видеокамера. Известно, что он забрал с полки открытого товара белого плюшевого медведя стоимостью 1800 рублей и сел с ним на заднее сиденье «БМВ». При этом сообщается, что мужчина не был за рулем, он сидел на пассажирском сиденье. За рулем была женщина примерно лет 25–30 на вид.

Отмечается также, что ни автомобиль, ни банковская карта, которой мужчина расплатился за сигареты, ему не принадлежат. Автомобиль оформлен на имя женщины 1953 года рождения, которая уже умерла. Карточка, которой расплачивался любитель медведей, – на имя 41-летнего не судимого ранее петербуржца. Личность водительницы осталась тайной.

Видео: архив