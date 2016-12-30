Мужчина из-за конфликта с охраной "заминировал" Московский вокзал

Утром 1 января в центре Петербурга искали взрывное устройство

1 января 2017 года появилось сообщение о том, что утром этого же дня некий мужчина, разозлившись на охранников Московского вокзала, решил усложнить им первый рабочий день нового года и сообщил в полицию о якобы заложенной на вокзале бомбе.

Как стало известно, в 08.55 группа взрывотехников ОМОН Росгвардии выехала для обследования вокзала и прилегающей территории. Позднее в ведомстве прокомментировали, что эвакуировать посетителей вокзала не стали.

– Совместно с полицейскими УТ МВД по СЗФО специалисты провели осмотр помещений вокзала и его прилегающей территории. Около 10-10 проверка была закончена, подозрительных, взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено. Эвакуация пассажиров и персонала из здания вокзала не проводилась, – прокомментировали в пресс-службе.

Отметим, по предварительным данным, конфликт между мужчиной и охраной Московского вокзала начался из-за того, что посетитель показался правоохранителям нетрезвым, а его одежда – грязной.

Видео: архив