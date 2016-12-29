Ревнивого мужа приговорили к 10 годам за убийство жены через неделю после свадьбы

В Петербурге зачитали приговор уроженцу Баку, которого признали виновным в убийстве своей молодой супруги. Мужчину приговорили к 10 годам заключения.

Кировский районный суд вынес приговор 35-летнему уроженцу Баку Самиру Габибову. Мужчину признали виновным в умышленном убийстве его 23-летней жены Гюльнар Велиевой. Преступление произошло через неделю после свадьбы.

Мужчину сразу после оглашения взяли под стражу. До этого он находился под домашним арестом. Как сообщает "Петербургский дневник", Габибов на заседание пришел с большой спортивной сумкой. Во время последнего слова, обвиняемый попросил прощения у потерпевших. Также он сказал, что готов возместить материальные расходы, но частично. Также он напомнил, что сотрудничал со следствием и раскаялся в преступлении.

Родные погибшей не исключают пересмотра дела. Они хотят, чтобы преступление переквалифицировали в убийство с особой жестокостью. Наказание за такое преступление – пожизненный срок.

По данным дела, в апреле 2016 года студентка была до смерти забита в квартире дома 32 на проспекте Маршала Жукова. В этом доме девушка жила со своим мужем после свадьбы, которая прошла за неделю до трагедии. Потерпевшую пропали ее подруги. Супруг говорил, что Гюльнар ушла в поликлинику и не вернулась. Напуганные друзья заставили мужчину обратиться в полицию с заявлением об исчезновении.

Поиски продолжались больше месяца. После чего следователи убедились, что безутешный муж имеет отношение к исчезновению девушки. На камерах видеонаблюдения дома не было студентки, выходящей из дома. А соседи рассказали, что 22 апреля слушали громкие женские крики. Во время допроса мужчина признался в убийстве и рассказал, куда спрятал тело молодой супруги. По его словам, он лишил Гюльнар по неосторожности.