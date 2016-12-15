С 1 июля МО "Парнас" официально стал МО "Сергиевское"

В пресс-службе Выборгского района сообщили, что с 1 июля начал функционировать муниципальный округ "Сергиевское". Он появился после переименования МО "Парнас".
В сообщении Выборгского района передают слова заместителя главы Виктора Полунина. Чиновник отмечает, что было собрано около десяти тысяч подписей в поддержку переименования округа от жителей города. Проголосовавшие уверены, что улицы, площади и районы должны носить имена достойнейших граждан.
В начале марта Piter.tv сообщал, что депутаты ЗакСа в третьем чтении переименовали "Парнас" в "Сергиевское".