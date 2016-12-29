Экспонаты из Эрмитажа просканировали на томографе

Ученые назовут причину смерти пазырыкских мумий. Впервые двум экспонатам из Эрмитажа сделали томографию.

Скоро ученые наконец-то раскроют тайну жизни и смерти древних людей. Две мумии из Государственного Эрмитажа подверглись томографии. Тела мужчины и женщины просканировали на аппарате и получили тысячи снимков. Теперь врачам, археологам и антропологом предстоит доскональное изучение каждого полученного изображения. Проанализировав данные, они смогут сделать выводы о причинах смерти мумий. Вероятно, также исследователи ответят на вопросы о болезнях и внешнем виде пазырыкцев, узнают, как племена этой культуры мумифицировали умерших. Об этом сообщает Петербургский дневник.

Что касается экспонатов, то предполагают, что мужчина – вождь племени, скончавшийся в возрасте 55- 60 лет. Мумифицированной женщине около 50 лет. Около 15 лет назад на их телах были найдены татуировки разных животных: тигров, барсов, лошадей и даже фантастических тварей. Проведенная артефактам из Эрмитажа процедура позволяет изучить мумиям изнутри, не вскрывая тел. Подобным образом уже исследовали ряд экспонатов в Стокгольме.

Видео: youtube, Alexander Minin