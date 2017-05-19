Вернувшийся Mr. Freeman взорвал сеть новым видео

Спустя два года, после продолжительного отсутствия, на YouTube вернулся популярный в своё время персонаж – Mr. Freeman. За сутки новый пост оценили почти 850 тысяч человек.

В минувший четверг, 18 мая, в сети появилось долгожданное видео от Mr. Freeman. На этот раз оно посвящено обесцениванию роли слова в современном мире, ограничению его свободы и критике соцсетей. В ролике, персонаж предлагает людям начать задумываться над своими словами, прежде чем их произносить или публиковать в интернете. Надо сказать, что возвращение некогда популярного персонажа стало фееричным, ведь за сутки видео посмотрели почти 850 тысяч человек.

Анимационный герой Mr. Freeman был создан группой талантливых художников-аниматоров и режиссёров – Павлом Мунтяном, Владимиром Пономарёвым и Анатолием Доброжаном. Голос персонажу подарил актёр Вадим Демчог.

Блог персонажа Mr. Freeman с одноимённым названием появился на просторах сети YouTube в далёком 2009 году. А первые видеоролики на нём датируются 2010 годом.

Вскоре, видео о нарисованном чёрно-белом человечке стали популярны во всём рунете.

И не случайно: Mr. Freeman был одним из немногих, кто осмелился сказать людям об их недостатках, обличить их пороки, а также затронуть важные и актуальные социальные проблемы.

С 2015 года на странице анимированного блогера в сети YouTube наступило продолжительное затишье, сроком в два года. И вот, буквально на днях, 18 мая вышло его новое видео под названием "Совесть".

Анастасия Шишикина

Видео: youtube, Mr. Freeman