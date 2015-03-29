Может ли книга спасти любовь, или 6 различий мужчин и женщин по Джону Грэю

Бестселлер 90-х, который до сих пор не исчерпал своей актуальности продолжает помогать парам разобраться в себе по всему миру. Джон Грэй, «Мужчины с Марса, Женщины с Венеры» - считается книгой, меняющей жизнь к лучшему. А в чем секрет книги, разбираемся в нашей рубрике.

Автор с глубочайшей любовью и нежностью посвящает книгу своей жене, с которой прожил в раке уже более 30 лет и любовь и мудрость которой помогла писателю передать их совместные знания миру. Джон Грэй посвящает свое творение тем людям, которые при всей любви, в напряженные моменты жизни не знают, как сохранить себя и друг друга.

Отойдя от своих коллег по жанру, которые обычно ищут в мужчинах и женщинах общие черты, он пишет книгу основываясь на различиях между полами. С первых страниц Мужчины и Женщины метафорично перевоплощаются в обитателей разных планет, которые полюбив друг друга однажды, совершенно забыли про свою непохожесть. Мы решили рассмотреть 6 основных китов этих «различия» по Джону Грэю.

Первый пункт столкновения кроется в различии проявления заботы: мужчина проявляет свою любовь тем, что превращается в «Мистера Решаю-все-про-блемы», когда его спутница находится в расстроенных чувствах. При этом он не понимает, что женщинам нужно просто выговариваться и совсем не обязательно бросался в атаку на причину ее огорчений. По мнению автора, в такие моменты, слабому полу тоже стоит иметь в виду, что Марсианину хочется быть героем. Но готовый на любые трудности спаситель с другой планеты, очень тяжело воспринимает расстроенную женщину, принимая ее состояние за свое поражение.

Женщина же передает свою любовь, раздавая советы, о которых ее не просят. Она создает в своем лице нечто вроде комитета по усовершенствованию, оберегая партнера от трудностей жизни. И уж если кто-то ей небезразличен, она непременно укажет, что именно следует улучшить. Эти благие действа посланницы Венеры оборачиваются для избранника чувством беспомощности, слабости, и непринятием. Если «Самоощущение женщины определяется ее чувствами», то «Самоощущение мужчины определяется способностью добиваться высоких результатов». Поэтому, Лжон советует зарубить себе на носу: "лучший способ помочь Марсианину достичь большего — это не делать никаких попыток его изменить".

Второе различие скрывается в борьбе со стрессами. Если мужчине надо отойти в сторону и уединиться в пещере своего разума, сосредоточившись на решении проблемы, то женщинам для этого необходимо просто «сбросить с себя» переживания, обсудив их. И именно в процессе этого «выплескивания» венерианка приходит к более точному пониманию причин переживаний, и внезапно сама обретает спокойствие.

Третий секрет отличий заложен в мотивации: мужчины испытывают душевный подъем и прилив сил, когда чувствуют себя нужными. Женщины - когда чувствуют, что о них есть кому позаботиться. Если мужчина не ощущает, что его присутствие в чьей-то жизни меняет ее к лучшему, ему становится трудно поддерживать свой интерес и к отношениям и к жизни в целом. Он больше всего на свете боится, что недостаточно силен, не способен побеить, не так умел, и чем небезразличнее ему другой человек - тем более он страшится собственной слабости. Женщину делает уязвимой ее нужда в поддержке, и при первой холодности, она ошибочно полагает, что она не заслуживает любви. В ее трудностях ей просто нужно чувствовать, что близкий человек рядом.

4-ое различие заключается в поиске собственного "я". Мужчины уходит в молчание и пещеры, когда им нужно взять себя в руки или найти самого себя. Потому что если мужчина влюблен, ему временами начинает казаться, что он начинает забывать самого себя. Тогда, когда дистанция между ним и предметом его любви сокращается настолько, что Марсианин становится зависимым - включается сигнал тревоги, призывающий его заглянуть в пещеру. Женщины же нащупывают свое «я» в момент разговора. Когда мужчина в пещере - женщина в панике, объясняет автор. Важно понимать, что венерианка считает себя виноватой в молчании пещерного человека, и ищет в себе недостатки. Джон Грэй советует мужчинам не принимать все резкие полутона возлюбленной на свой счет, а возлюбленным - придумать себе занятие, чтобы дать время Марсианину побыть с собой. И ни в коем случае не лезть за ним в темные дебри, вытаскивая его от туда за пятки, добавляет писатель.

5-ое различие заключается в том, что мужчины похожи на эластичные подтяжки, а женщины подобны волнам. Наши Марсиане по мнению Грэя имеют циклический характер, в три этапа: прилегание, оттягивание и возвращение. В мужчине автоматически чередуются две потребности: то близости, то независимости. И чтобы отдалиться от сильной зависимости, ему нужно до максимума отойти в сторону, а потом наполненным вернуться назад. Иначе он просто не сможет почувствовать, насколько сильно ему нужна любовь. Женщина же подобна волне. Они испытывают взлеты и спады в способности любить себя и других. Когда ей не слишком-то хорошо, она неспособна проявлять терпение и благодарность к своему партнеру. В моменты спадов ее чувства бурлят, реакции становятся более эмоциональными. Наступает время очищения и эмоциональной генеральной уборки. Не проходя этого эмоционального очищения, женщина понемногу утрачивает способность любить и расти вместе с любовью. А «Спад» подобен спуску в темный колодец, в котором ее накрывает целый вихрь необъяснимых эмоций. Но достигнет дна, ей автоматически становится лучше и она возвращается, излучая любовь.

Мужчины и женщины, как правило, не сознают, что их эмоциональные потребности различны. Обычно оба вкладывают в отношения то, что нужно им. В нашей видео-рубрике мы рассмотрим эти первостепенные психологические нужды.

После выяснения всех различий автор дает настаящую инструкцию по применению. Многие советы сходятся к двум простым фразам, для мужчины в пещере к своей даме - «я вернуь», а для женщины из колодца к своему переживающему возлюбленному – «Это не твоя вина». Писатель советует прощать ошибки друг друга, учиться поддерживать любимых, оставаясь при этом собой, учиться говорить о проблемах или же писать друг другу письма о них. А также называет обиды-простудами, в которых женщине стоит позволять мужжчине помочь ей, а лучшим средством против ссор – общение наполненное любовью.

Когда мужчина и женщина помнят о существующих между ними различиях и относятся к ним с пониманием и уважением, тогда есть шанс на долгую и счастливую, считает Джон Грей. А может эта книга спасет и вашу любовь?

Видео: PiterTV

Дарья Молчанова