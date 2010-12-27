Нападающий Стив Мозес уходит из ХК СКА

Хоккейный клуб СКА и нападающий Стив Мозес договорились о расторжении контракта.

18 июля на официальном сайте хоккейного клуба СКА опубликовали информацию о расторжении контракта между клубом и нападающим Стивом Мозесом. Известно, что принято данное решение по обоюдному согласию.

Хоккеист провел в СКА два сезона, сыграв в 58 встречах и набрав в них 32 (15+17) очка. По итогам минувшего чемпионата Мозес стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России в составе петербуржцев.

Стив Мозес - американский нападающий. В Северной Америке играл за «Нью Гэмпшир», с которым стал чемпионом Восточной хоккейной ассоциации, и за «Коннектикут» в АХЛ.

С декабря 2015 года – игрок СКА. В составе армейцев в 2017 года стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

Фото: официальный сайт ХК СКА