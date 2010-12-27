Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Нападающий Стив Мозес уходит из ХК СКА
Сегодня, 18:05
0
Shdaria
248

Нападающий Стив Мозес уходит из ХК СКА

0
 
 

Хоккейный клуб СКА и нападающий Стив Мозес договорились о расторжении контракта.

 18 июля на официальном сайте хоккейного клуба СКА опубликовали информацию о расторжении контракта между клубом и нападающим Стивом Мозесом. Известно, что принято данное решение по обоюдному согласию. 

 Хоккеист провел в СКА два сезона, сыграв в 58 встречах и набрав в них 32 (15+17) очка. По итогам минувшего чемпионата Мозес стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России в составе петербуржцев. 

Стив Мозес - американский нападающий. В Северной Америке играл за «Нью  Гэмпшир», с которым стал чемпионом Восточной хоккейной ассоциации, и за «Коннектикут» в АХЛ. 
 
С декабря 2015 года – игрок СКА. В составе армейцев в 2017 года стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.
 

 

Фото: официальный сайт ХК СКА

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , расторжение контракта в ска , ска , ска спб , стив мозес , хоккей спб , хоккейный клуб ска
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5