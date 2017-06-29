Мотоциклист погиб в лобовом столкновении в Янино

Вечером 28 июня в пригороде Петербурга произошла трагическая авария

Накануне вечером на Шоссейной улице в Янино-1 столкнулись Ford и мотоцикл Ducati. Мотоциклом управлял мужчина средних лет. Как рассказали свидетели происшествия, он получил настолько серьезные травмы, что, когда люди увидели это, поняли, что приезда врачей он вряд ли дождется. Так и произошло.

От полученных травм байкер погиб на месте. Мужчине было 40 лет. Его пытались спасти очевидцы, однако, к моменту приезда скорой шансов на жизнь у мужчины почти не было. Врачи также оказались бессильны. Травмы пострадавшего мотоциклиста оказались несовместимы с жизнью.

Видео: архив