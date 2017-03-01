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Кадыров, Бузова и Тимати вместе появились в клипе

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Москвичка сняла видеоролик на песню, посвященную главе Чечни. Своим комикс-клипом девушка решила поддержать Рамзана Кадырова.

В минувший понедельник, 27 февраля, в сети появился видеоклип на песню, посвященную Рамзану Кадырову. Ролик весьма необычный, поскольку сделан в виде комикса. По словам Юлии Рыбаковой, на новую работу ее вдохновил отзыв Дональда Трампа о предыдущем клипе, который российский рэпер Sha Man вместе со своим продюсером Юлией создали около месяца назад. Американский президент оценил видео и в ответ прислал благодарственное письмо. Об этом сообщает Life.

Сама девушка уверена, что не каждый способен мыслить так, как это делает Рамзан. Он пытается сочетать традиции и прогресс, пытается быть ближе к народу и напрямую общается с гражданами своей Республики. К тому же, Кадыров немало времени уделяет соцсетям, приоткрывая тем самым завесу тайны над политической жизнью Чечени. Сам трек, который посвящен главе Республики, носит весьма прозаичное название: "Рамзан впереди". А клип также можно найти по одноименному хэштегу.

Видео: youtube, LF City. TV

 

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Категории: Лента новостей Новости России Культура

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