Москва: в ТЦ погиб месячный младенец

Во время прогулки по ТЦ с бабушкой задохнулся месячный ребенок

Трагедия произошла накануне вечером, 29 января, в одном из столичных торговых центров.

Родители месячного малыша и его бабушка гуляли и делали покупки в торговом центре на улице Поляны на юго - западе Москвы. Ребенок находился в коляске. Молодые родители, оставив младенца под присмотром бабушки, отправились покупать малышу одежду и игрушки. В какой-то момент бабушка обратила внимание, что внучка не подает признаков жизни и стала звать на помощь.

Сотрудники торгового центра вызвали "скорую помощь", но ребенка не удалось реанимировать. Младенец скончался до приезда медиков. По предварительным данным, ребенок скончался от удушья. Дыхательные пути у младенца были закрыты, предположительно рвотными массами.

Следователи опрашивают родственников и очевидцев. По имеющимся данным родители совсем ненадолго оставили малышку с бабушкой. По результатам проверки Следственным комитетом будет вынесено процессуальное решение.

Видео: Piter.TV