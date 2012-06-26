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Москва: в ТЦ погиб месячный младенец

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Во время прогулки по ТЦ с бабушкой задохнулся месячный ребенок

Трагедия произошла накануне вечером, 29 января, в одном из столичных торговых центров.

Родители месячного малыша и его бабушка гуляли и делали покупки в торговом центре на улице Поляны на юго - западе Москвы. Ребенок находился в коляске. Молодые родители, оставив младенца под присмотром бабушки, отправились покупать малышу одежду и игрушки. В какой-то момент бабушка обратила внимание, что внучка не подает признаков жизни и стала звать на помощь.

Сотрудники торгового центра вызвали "скорую помощь", но ребенка не удалось реанимировать. Младенец скончался до приезда медиков. По предварительным данным, ребенок скончался от удушья. Дыхательные пути у младенца были закрыты, предположительно рвотными массами. 

Следователи опрашивают родственников и очевидцев. По имеющимся данным родители совсем ненадолго оставили малышку с бабушкой. По результатам проверки Следственным комитетом будет вынесено процессуальное решение.

Видео: Piter.TV

Теги: задохнулся , москва , смерть , смерть младенца
Категории: Новости России Происшествия

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