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Москва поможет Смольному штрафовать водителей за неоплату парковки

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Два федеральных министерства поддержали идею об изменении законодательства о передаче персональных данных водителей, которые бесплатно оставляют свои машины в зоне платной парковки.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного все ближе к тому моменту, когда можно будет штрафовать автовладельцев, которые не оплачивают парковку в центре. Минэкономразвития и Минкомсвязи на заседании в Совете Федерации поддержали инициативу Петербурга об изменении законов о доступе к персональным данным водителей. Также на встрече присутствовали представители МВД и Роскомнадзора. Они одобрили идею, но посоветовали проработать формулировки в законе, чтобы защитить добросовестных водителей.

По предложению КРТИ в КоАП РФ будут внесены изменения, которые позволят городским властям оперативно получать данные о владельцах автомобилей от МВД. Заместитель председателя комитета Вадим Власов рассказал "Фонтанке", что он продолжат приводить законодательство к тому состоянию, чтобы развитие Единого городского парковочного пространства пошло своим чередом. Речь идет не только о получении данных о владельцах автомобилей не просто на бумагах, а в режиме онлайн.

Сейчас городские власти не могут выписывать штрафы за бесплатную парковку, потому что не имеют доступа к базе данных МВД. За 2016 год нарушения, за которые водители не понесли наказание, потянули на полмиллиарда рублей.

Теги: база мвд , крти , новости спб , платная парковка , штраф за неправильную парковку , штраф за парковку
Категории: Новости СПб

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