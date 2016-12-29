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Москва: электричка сбила трех рабочих железнодорожников

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Пригородный электропоезд Москва - Усово сбил трёх путейцев, двое из них скончались в больнице

 Страшные новости пришли из ближнего Подмосковья сегодня утром, 27 января.

На западе Москвы, в 22 минутах от Белорусского вокзала, приблизительно в половине первого ночи произошла трагедия. Электричка, следовавшая по маршруту Москва - Усово около платформы Сетунь белорусского направления сбила троих мужчин, которые переходили железнодорожные пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся электропоездом. Все они были работниками железной дороги. Мужчин в срочном порядке с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Двоих из них медицинским работникам спасти не удалось.

Сотрудники транспортной полиции выясняют все причины и обстоятельства этого ЧП.

Видео: Piter.TV

Теги: москва , погибли , сбила электричка
Категории: Новости России Происшествия

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