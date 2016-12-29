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"О, времена! О, нравы!": 80-летняя москвичка украла у подростка телефон

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Старушку задержали и завели на нее уголовное дело

В Москве произошла заурядная кража телефона с необычными обстоятельствами - кражу совершила 80-летняя пенсионерка у 16-летнего подростка.

С заявлением в полицию обратилась мать подростка, в котором говорилось, что у ребенка был похищен телефон в библиотеке на улице Большой Черкизовской. Как выяснилось, подросток оставил гаджет на проходной на время посещения, а обнаружил пропажу, когда покидал библиотеку. 

В ходе патрулирования близлежащих территорий по данным ориентировки была задержана подозреваемая пенсионерка. Ей оказалась местная жительница. Старушка зашла в библиотеку и, воспользовавшись невнимательностью охранника забрала с поста охраны телефон, после чего скрылась.

На пенсионерку заведено уголовное дело по статье "Кража".

Видео: Piter.TV

Теги: воровство , кража , москва , полиция
Категории: Новости России Криминальные происшествия

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