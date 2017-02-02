Московские ужасы: В Измайловском парке нашли расчлененный женский труп

Мужчина, прогуливаясь по парку Измайлово, обнаружил фрагменты человеческого тела и вызвал полицию

31 января, посетитель парка Измайлово на востоке Москвы, прогуливаясь по территории парка, обнаружил фрагменты конечностей тела человека. Мужчина вызвал полицию. При исследовании близлежайшей местности, в том числе и в коллекторе, были обнаружены остальные фрагменты тела.

При первом визуальном осмотре останков тела удалось установить, что на теле множество колото - резаных ножевых ранений. Тело принадлежит женщине 40-50 лет.

Следственное управление Следственного комитета России по городу Москва сообщает, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержанию лица, причастного к его совершению. Назначено судебно - медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Расследование уголовного дела продолжается.

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