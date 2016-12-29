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Московские школьники 11 часов читали стихи Мандельштама в метро Петербурга

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Появилось видео двух московских школьников, которые объездили все станции петербургской подземки, читая стихи на каждой из них.

В интернете появилось видео. Сделанное двумя выпускниками школы из Москвы. Одиннадцатиклассники Иван Ветошкин и Иван Сурвилло проехали все открытые станции метрополитена Петербурга. На каждой из них они останавливались и читали стихи Осипа Мандельштама "Адмиралтейство".

Ребята посетили все открытие станции петербургской подземки. Как сообщает издание «Мел», свое путешествия ребята начали в 09.55 утра. первой станцией на их пути стала "Площадь Восстания". На все у них ушло около одиннадцати с половиной часов. Свою акцию мальчики назвали Метромарафон 2017. В результате у ребят получилось трогательное видео, где каждую новую строчку стихотворения они читают на новой станции метро.

В прошлом году два Ивана проехали по всем открытым на то время станциям московского метро. На это у них ушло 18 часов.

Видео: Youtube / videomel

 

Теги: мандельштам , метро , метромарафон , подземка , стихи
Категории: Новости СПб

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