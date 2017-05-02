Бизнесмены-мошенники из Петербурга задолжали деньги и лишились своих спорткаров

Четверо предпринимателей вели нечестный бизнес и обманывали своих клиентов. Жертвы подали в суд, а во время следствия на автомобили двух из злоумышленников наложили арест. Позже их продали в счет материального ущерба.

Обман клиентов стоил четверке предпринимателей из Северной столицы двух спорткаров. Как сообщает пресс-служба УФСПП по Петербургу, четверо мужчин были привлечены к уголовное ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Четверо подозреваемых в интернете предлагали строительные материалы и технику в аренду через интернет. Вот только заказавшим у них что-то клиентам дождаться услуг или товаров так и не удалось. Хотя деньги с жертв мошенники собирали. Возмущенные организации обратились в суд. Пока шло расследование, правоохранители наложили арест на представительские автомобили двоих из подозреваемых. А суд решил, что снимать его с машин не будет. Спорткары пустили на погашение взысканий по материальному ущербу. Благодаря автомобилям служители закона решили погасить долги одного из обманутых клиентов на 616 тысяч, а второго на 378 тысяч.

На благое дело пошли Audi Quattro R8 и Infinity G37 sport. Сейчас спорткары находятся на ответственном хранении. Их оценят эксперты, после чего продадут.