Мошенник пытался украсть 11 миллионов рублей со счета в банке по поддельному паспорту

В Петербурге злоумышленник изготовил фальшивый паспорт, с которым пришел в банк с требованием снять со счета крупную сумму

По предварительной информации, преступник сделал поддельный паспорт с помощью пока неустановленного сообщника. Данные о том, откуда мужчина узнал паспортные данные владельца крупного банковского счета пока не сообщаются. С фальшивым документом мошенник пришел в отделение банка и потребовал снять со счета, который был открыт на имя жертвы преступной схемы, 11 миллионов рублей. Однако подлинность паспорта вызвала сомнения у работника банковской системы. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан службой охраны и передан полицейским. Прокуратура Василеостровского района вынесла обвинительное заключение в отношении задержанного, уголовное дело будет рассматриваться Василеостровским районным судом. Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Видео: архив Piter.tv