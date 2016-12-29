Мощные языки пламени уничтожают квартиру на Пискаревском

Очевидцы выкладывают фотографии и видео сильного пожара в квартире на верхнем этаже. Пожарные спасли человека при помощи выдвижной лестницы.

Около часа дня в четверг, 29 декабря, в квартире дома 10 на Пискаревском проспекте образовалось крупное возгорание. Пожар охватил квартиру на восьмом этаже девятиэтажки. Сначала из окна квартиры валил сильный дым, который закоптил весь верхний этаж и поднимался высоко над домом. А потом огонь перебросился на дверь балкона. Тогда языки пламени уже вырывались на улицу.

Пожарные прибыли на место происшествия. Чтобы добраться до нужной квартиры, они использовали лестницу. Из соседних квартир никого не эвакуировали. По крайней мере, соседи с интересом наблюдали за работой пожарных со своих балконов.

На соседнем балконе сидел человек, накрыв голову тряпкой. Имеет ли он какое-то отношение к квартире – пока не ясно.

На места работают специалисты Горгаза, четыре пожарных расчета, сотрудники МЧС и скорая помощь. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Минувшей ночью на Авангардной тушили сильный пожар на складе. Огонь охватил здание около трех часов ночи. В результате ЧП нет погибших или пострадавших.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург