Мощи Николая Чудотворца в петербурге: когда привезут и где разместят

Мощи Николая Чудотворца привезли в Россию: первым городам для святыни стала Москва. В Петербурге мощи привезут 13 июля. В каком храме их разместят и как туда попасть, читайте в материале Piter.tv.

Одним из самых почитаемых святых у христиан считается Николай Чудотворец. После встречи в прошлом году патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском была достигнута договоренность о принесении мощей почитаемого из Италии в Россию.

Накануне дня памяти святителя Николая мощи доставили в Москву. Там их разместили в храме Христа Спасителя. Праздничное богослужение в этот вечер возглавил сам патриарх. Северной столице мощей Николая Чудотворца придется жать до середины лета.



ГДЕ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ МОЩИ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ПЕТЕРБУРГЕ



Русская православная церковь заявила, что мощи святого разместят в Александро-Невской лавре. Ранее в епархии Петербурга заявляли, что не исключают возможности выставить мощи Николая Чудотворца в Исаакиевском соборе. Если он перейдет в пользование церкви. Но ситуация вокруг собора вызывает много противоречий, поэтому было выбрано другое место.

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков рассказал ТАСС, почему был выбран именно этот храм. Для размещения мощей Николая Чудотворца крайне важно, чтобы храм мог вместить много людей. А около входа должно быть достаточно места для очереди.

Адрес Свято-Троицкой Александро-Невской лавры – дом 1 набережной реки Монастырки. Ближайшая к ней станции метро "Площадь Александра Невского-1" и "Площадь Александра Невского-2".



КОГДА ПРИВЕЗУТ МОЩИ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ПЕТЕРБУРГ



Святыня прибудет в Северную столицу 13 июля. Поклониться частичке святого можно будет до 28 июля. До этого времени можно посетить мощи в Москве. Там они размещены в храме Христа Спасителя.

Николая Чудотворца сильно почитали на Руси. До сих пор его икону можно найти в каждом храме. Никаких конкретных советов о том, что нужно просить у Святителя Николая нет. При жизни святой был глубоко верующим человеком. Его молитвы к богу были настолько искренними, что всегда доходили до Бога. Поэтому и после смерти он остался этаким связным между человеком и Богом. Обращаясь в молитве к Николаю Чудотворцу, можно просить о заступничестве за вас перед Богом.

Фото: instagram / alex_s.donman, _jkuzmina, astrikove; Яндекс.Карты

Видео: Piter.tv