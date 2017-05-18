Горячее видео из Франции: Моника Беллуччи страстно поцеловала своего соведущего

В очередной раз Каннский фестиваль не обошелся без скандала: на этот раз известная итальянская актриса шокировала гостей откровенным нарядом и неожиданным страстным поцелуем.

В минувшую среду, 17 мая, на 70-ом Каннском фестивале Моника Беллуччи оказалась в центре скандала: мало того, что 52-летняя актриса появилась на красной дорожке в откровенном платье, так она еще и неожиданно поцеловала своего соведущего, комика Алекса Лутца. Данный инцидент, естественно, попал в объективы всевозможных камер. Надо сказать, что за несколько часов видео оценили почти 75 тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как на сцене между женщиной и комиком происходит некий разговор. Затем Беллуччи резко хватает мужчину за волосы и страстно начинает целовать.

Вероятно, данный элемент шоу был запланированным. Однако для гостей фестиваля он стал абсолютной неожиданностью.

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Видео: youtube, CANAL+