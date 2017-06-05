Легковушка протаранила грузовик: Момент жуткой аварии в Уссурийске попал на видео

Авария произошла в ночь на 4 июня на одном из перекрестков Уссурийска

Около 3х часов ночи на 4ое июня на пересечении улиц Советская и Комсомольская в Уссурийске произошло жуткое ДТП.

В ночное время светофоры не работали. По главной дороге ехал грузовой автомобиль с прицепом, а по второстепенной летела легковушка. Водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество грузовику и протаранил его. Удар был такой силы, что оба автомобиля улетели с перекрестка на тротуар.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир грузовика. Оба мужчины находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Пострадал ли водитель легковушки, не сообщается.

Видео: Instagram/dps_vl