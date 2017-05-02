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Момент смертельного столкновения мотоциклистов и легковых авто под Ульяновском попал на видео

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В жуткой аварии погибли 2 мотоциклиста и водитель "Рено"

Накануне вечером, 1 мая, возле села Баратаевка в Ульяновской области произошло жуткое смертельное ДТП с двумя мотоциклистами.

Сегодня в интернете появилось видео с моментом жуткой аварии. Судя по дате на видеорегистраторе, авария произошла в 20 часов 14 минут. На опубликованных кадрах видео отчетливо видно, как два мотоциклиста на огромной скорости совершали обгон на оживленной автодороге.

Один из мотоциклистов, следовавший первым, не успел перестроиться в свою полосу и врезался в автомобиль "Рено Логан, который ехал по встречной полосе. Следовавший за ним мотоциклист из-за огромной скорости не успел вовремя среагировать и врезался в автомобиль "Хонда".

Один из мотоциклов загорелся. Второй улетел далеко за пределы дороги. У "Рено" сильно искорежена передняя часть. От мощных ударов на месте аварии скончались оба мотоциклиста и водитель "Рено". 

Видео:YouTube/Сергей Никишин

Фото: ВК, Ульяновск 73

Теги: авария , видео , дтп , жесть , ульяновск
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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