Момент смертельного столкновения мотоциклистов и легковых авто под Ульяновском попал на видео

В жуткой аварии погибли 2 мотоциклиста и водитель "Рено"

Накануне вечером, 1 мая, возле села Баратаевка в Ульяновской области произошло жуткое смертельное ДТП с двумя мотоциклистами.

Сегодня в интернете появилось видео с моментом жуткой аварии. Судя по дате на видеорегистраторе, авария произошла в 20 часов 14 минут. На опубликованных кадрах видео отчетливо видно, как два мотоциклиста на огромной скорости совершали обгон на оживленной автодороге.

Один из мотоциклистов, следовавший первым, не успел перестроиться в свою полосу и врезался в автомобиль "Рено Логан, который ехал по встречной полосе. Следовавший за ним мотоциклист из-за огромной скорости не успел вовремя среагировать и врезался в автомобиль "Хонда".

Один из мотоциклов загорелся. Второй улетел далеко за пределы дороги. У "Рено" сильно искорежена передняя часть. От мощных ударов на месте аварии скончались оба мотоциклиста и водитель "Рено".

Видео:YouTube/Сергей Никишин

Фото: ВК, Ульяновск 73