Момент обрушения дороги во Владивостоке попал на видео

При строительстве жилого комплекса обрушилась подпорная стена и часть дороги. Провал составляет 20 метров в глубину и 15 метров в ширину

Сегодня, 14 февраля, на стройплощадке жилого комплекса во Владивостоке произошло обрушение.

В интернете появилось видео момента обрушения на улице Станюковича. На кадрах видео видно, как деревянные подпорки не выдерживают нагрузки, и вся конструкция обрушивается. В результате этого дорожное полотно шириной около 15 метров провалилось. Глубина провала составила приблизительно 20 метров.

Как сообщается в СМИ, данных о пострадавших не поступало, хотя в момент аварии по дороге двигались автомобили. Из здания, которое расположено рядом, людей эвакуировали. Место аварии перекрыли.

На месте обрушения работают сотрудники МЧС, представители городской администрации и специалисты.

Предварительная причина обрушения - нарушение в ходе строительных работ.

Специалистам предстоит разобраться во всех причинах и обстоятельствах этой аварии, и подсчитать ущерб.

Видео: YouTube/Марк Чернослив