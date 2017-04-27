Момент ДТП с маршруткой в Иркутске попал на видео

Водитель легковушки выехал наперерез маршрутке, чем вызвал серьезную аварию

Накануне вечером, 26 апреля, в Иркутске произошла серьезная авария с маршруткой №10.

На улице Сергеева в 10 часов вечера автомобиль "Тойота" не убедившись в безопасности начала делать поворот налево. Иномарка выехала на полосу встречного движения, где на большой скорости ехал маршрутный микроавтобус. Произошло сильное столкновение. Маршрутка протаранила легковушку и протащила несколько метров впереди себя, впечатав ее в грузовик, припаркованный у обочины.

В СМИ сообщается, что в этой аварии пострадали два пассажира маршрутного микроавтобуса и водитель иномарки.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Видео: YouTube/ ДТП 38RUS