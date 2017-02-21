Молодой мужчина зверски избил битой 17-летнюю девушку

Полиция задержала человека, который с битой набросился на прохожую ради того, чтобы украсть ее телефон

По предварительной информации, нападение произошло на бульваре Красных Зорь. Мужчина в возрасте 22 лет напал на молодую девушку, несколько раз ударил ее битой по голове и телу, а когда она упала, попытался забрать ее мобильный телефон. Позднее изверг был задержан, решается вопрос о его аресте. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.

В правоохранительных органах сообщили, что он может быть причастен к нескольким другим нападениям. Пострадавшая девушка госпитализирована в больницу имени Раухфуса. Сообщается, что ее жизни ничто не угрожает.

Видео: архив канала Piter.tv