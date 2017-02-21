Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Вчера, 23:56
0
Camui
141
Код вставки плеера

Молодой мужчина зверски избил битой 17-летнюю девушку

0
 
 

Полиция задержала человека, который с битой набросился на прохожую ради того, чтобы украсть ее телефон

 По предварительной информации, нападение произошло на бульваре Красных Зорь. Мужчина в возрасте 22 лет напал на молодую девушку, несколько раз ударил ее битой по голове и телу, а когда она упала, попытался забрать ее мобильный телефон. Позднее изверг был задержан, решается вопрос о его аресте. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. 

В правоохранительных органах сообщили, что он может быть причастен к нескольким другим нападениям. Пострадавшая девушка госпитализирована в больницу имени Раухфуса. Сообщается, что ее жизни ничто не угрожает. 
 
Видео:  архив канала Piter.tv
 
Теги: бита , девушка , нападение , полиция , телефон
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5