Длинноволосый парень погиб при падении и балкона многоэтажки в Петербурге

Личность погибшего молодого человека пока не известна. Также правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Загадочная смерть в Колпине: около дома 14 на улице Машиностроителей обнаружили бездыханное тело молодого человека. Длинноволосый юноша, предположительно, погиб от травм, полученных при падении с высоты. Точной информации о его кончине нет. Рассматривается вариант, что он упал с балкона на 12 или 13 этажах. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

На вид погибшему 25-30 лет. Его личность устанавливают в правоохранительных органах. Тело направлено в морг на экспертизу. Чтобы определить точную причину его смерти. Полиция также устанавливает обстоятельства кончины.

Ранее мы сообщали, что в Тихвине после пьянки мужчина выпал из окна 4 этажа. Инцидент произошел в Вологодской области. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Враяи обнаружили у него перелом двух позвонков и множественные ушибы. Перед инцидентом мужчина несколько днем отмечал новогодние праздники.