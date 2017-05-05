Молодой мужчина выжил после падения с высоты на Костюшко

Мужчина сорвался с неизвестной высоты и получил травмы. Однако несмотря на это он остался жив: врачи борются за его жизнь в больнице.

Очередной загадочный случай с падением с высоты произошел в Северной столице. На этот раз с высоты сорвался 34-летний петербуржец. Мужчину нашли около дома 10 на улице Костюшко. Прохожие вызвали ему скорую, которая увезла его в больницу №26, находящуюся на той же улице. Не известно, с какой именно высоты упал пострадавший, однако он получил тяжелые травмы. Но удача, видимо. Была на его стороне. Так как он остался жив. Врачи оказывают ему необходимую помощь и сражаются за его жизнь.

Правоохранительные органы устанавливают подробности инцидента. Нужно узнать, было ли произошедшее несчастным случаем или в инцидент вмешивался кто-то.

На этой неделе ранее на улице Подвойского в Петербурге мужчина выпал из окна. Piter.tv сообщал, что мужчина выжил после падения. Однако позже он скончался в больнице.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Пеетрбург