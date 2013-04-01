В Петербурге молодой извращенец изнасиловал 77-летнюю старушку

Подозреваемого не только поймали, но и поместили под арест. Скоро ему предъявят обвинение в насильственных действиях сексуального характера.

В Петербурге поймали геронтофила, который надругался над пенсионеркой в Колпинском районе. В среду, 21 декабря, в дом 77-летней старушки в поселке Понтонный пробрался незнакомец. Он напал на пожилую женщину и изнасиловал ее.

Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранительные органы смогли выследить извращенца. Им оказался 28-летний местный житель. Его не только задержали, но и отправили под стражу. За решеткой он дожидается предъявления обвинения. Полицейские завели уголовное дело в отношении злоумышленника. Расследование продолжается. Сейчас служители закона стараются узнать, не было ли у геронтофила других жертв. Поэтому проверяются другие заявления о надругательстве над старушками.

Ранее мы сообщали, что молодого жителя Ленобласти задержали за разврат со школьницей. 22-летнего парня подозревают в тесной интимной связи с 13-летней школьницей. В отношении извращенца завели уголовное дело. Само преступление произошло еще в июне 2015 года. Подробности инцидента уточняются.