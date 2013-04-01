Молодой человек выпал из окна 6-го этажа во Фрунзенском районе при загадочных обстоятельствах

Накануне вечером, 23 декабря 2016 года во Фрунзенском районе из окна на высоте 6 этажа здания №64/1 выпал молодой человек

Как сообщают представители правоохранительных органов, примерно в половину двенадцатого ночи в прошедшую пятницу от здания № 64/1 забрали молодого человека. 18-летний юноша получил серьёзные повреждения после падения с шестого этажа.

Молодого человека доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи. Там у мужчины диагностировали закрытый перелом таза, повреждения внутренних органов, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму.

Обстоятельства падения определить на настоящий момент невозможно, поскольку ни в подъезде, ни на самом здании и прилегающих к падению участках отсутствуют камеры видеонаблюдения. Правоохранительные органы Северной столицы выясняют все обстоятельства происшествия. В том числе, стражами порядка рассматривается и версия о попытке совершения самоубийства.

Видео: Piter.TV