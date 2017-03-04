Молодой человек упал с высоты 5 этажа при загадочных обстоятельствах на Васильевском острове

Как сообщают официальные СМИ, сегодня в Санкт-Петербурге медики спасают жизнь 18-летнего юноши. Сообщается, что он выпал с высоты пятого этажа сегодня, в ночь на 4 марта, на Васильевском острове.
Молодой человек в тяжелом состоянии был доставлен в Военно-медицинскую академию в районе половины четвёртого утра, после падения с пятого этажа шестиэтажного дома 41 по 6-й линии.
Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, закрытые травмы груди и живота, повреждения внутренних органов, переломы обоих предплечий и множественные раны лица, рук и ног.
Видео: Piter.TV