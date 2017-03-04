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Молодой человек упал с высоты 5 этажа при загадочных обстоятельствах на Васильевском острове

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В ночь с 3 на 4 марта на Васильевском острове молодой человек выпал с высоты пятого этажа. К настоящему времени юноша находится в тяжёлом состоянии. Врачи борются за его жизнь

Как сообщают официальные СМИ, сегодня в Санкт-Петербурге медики спасают жизнь 18-летнего юноши. Сообщается, что он выпал с высоты пятого этажа сегодня, в ночь на 4 марта, на Васильевском острове.

Молодой человек в тяжелом состоянии был доставлен в Военно-медицинскую академию в районе половины четвёртого утра, после падения с пятого этажа шестиэтажного дома 41 по 6-й линии.

Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, закрытые травмы груди и живота, повреждения внутренних органов, переломы обоих предплечий и множественные раны лица, рук и ног.
 
Видео: Piter.TV

 

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Категории: Новости СПб Лента новостей Криминальные происшествия Происшествия

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