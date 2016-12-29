Молодежный театр на Фонтанке поздравил с Новым годом "Балтийский Дом"

Семен Спивак подарил своим коллегам 17 живых елей. Следующий сюрприз в количестве 17 "чего-нибудь" получит театр Ленсовета.

В минувший вторник, 27 декабря, "Театр на Фонтанке" от всей души поздравил своих друзей из "Балтийского Дома" и подарил им 17 настоящих елок. Спивак признался, что выбор пал на новогодние деревья, потому что они символизируют жизнь – вечно молодые и вечнозеленые. К тому же для режиссера Сергей Шуб как брат: "Когда-то я работал в этом театре, и помню, как мы вместе бились за мой спектакль «Дорогая Елена Сергеевна», ходили по инстанциям – можно сказать, что нас крепко связала беда. Я был бы счастлив подарить Сергею Григорьевичу 17 лет насыщенной творческой жизни".



На очереди "Театр им. Ленсовета". Его собирается порадовать "Балтийский Дом". Чуть раньше коллег с Фонтанки поздравлял директор Владимирского театра Борис Гунин. Он привез петербуржцам 17 бутылок суздальской медовухи.



Предыстория новогоднего флэшмоба-поздравления #театральныйсанта2017 такова: московский "Театр Маяковского" решил удивить "Театр Ермоловой" и притащил им в честь новогодних праздников 17 кг мандарин. В свою очередь артисты "Театра Ермоловой" подхватили идею и поздравили "Мастерскую Петра Фоменко". Эстафета приглянулась многим театрам России, и коллеги стали делать подарки друг другу в размере 17 "чего-нибудь".

Видео: Piter.TV и Юлия Кудряшова