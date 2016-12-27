Молодежный чемпионат мира по хоккею 2017: Россия против Латвии уже сегодня

Хоккейный турнир пройдет в Канаде. Расписание матчей уже известно.

Когда болеем за сборную России в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею 2017



Вчера стартовал 41-й турнир ЧМ по хоккею 2017. Матчи пройдут на аренах Торонто и Монреаля. Всего в чемпионате сыграют 10 команд: восемь из Европы и две из Америки. В групповом этапе чехи уже одержали победу над финнами со счетом 2:1, а российская сборная проиграла канадской 1:3. Впрочем, эксперты уверены, что это еще не конец. Уже известно расписание игр: сегодня ночью, 27 декабря в 00.00, на льду россияне встретятся со своими соседями – сборной Латвии. Послезавтра, 29 декабря, будем болеть за Россию в матче против США, который состоится в 23.30. Ну, а 1 января российская молодежка сыграет с хоккеистами Словакии. Благо, болельщики смогут отоспаться на следующий день, поскольку матч запланирован на 4 утра.



Как определяем победителей молодежного чемпионата мира по хоккею 2017



Правила турнира – несложные. Сейчас 10 команд поделены на две группы: А и В. В каждой из них по пять сборных. Восемь команд, занявшие с 1 – 4 места в групповых матчах выйдут в четвертьфинал, который состоится 2 января. Получается, что восемь команд будут бороться за место в полуфинале, куда пройдут лишь четыре команды. ½ финала состоится 4 января. Ну, а 5 января в 15.30 разыграют 3 место, в 20.00 состоится финал молодежного чемпионата мира по хоккею 2017. На 27 декабря Россия занимает четвертую строчку в группе В, на первом и втором местах США и Канада.



Молодежный турнир проходит каждый год, начиная с 1977 года. За весь период времени Россия 13 раз выигрывала чемпионат, 12 раз забирала серебро и 9 раз бронзу. По количеству золота опережает россиян Канада.



Каковы шансы России по мнению экспертов на молодежном чемпионате мира по хоккею 2017



Мнения экспертов в данном вопросе разнятся. Кто-то считает, что российская молодежка намного слабее Швеции, США и Канады. Уместно сравнивать россиян разве что с финнами. Конечно, у сборной отличный вратарь и защита, но как покажет себя нападение – еще неизвестно. А вот если российская молодежка выйдет финал – то это просто фантастический сценарий развития событий. Скорее всего, россияне могут рассчитывать только на бронзу.

Впрочем, комментатор Андрей Шестаков уверен, что первый матч – еще не провал. Хотя и не отрицает, что на данном этапе канадцы выиграли заслуженно. "Канада на данный момент сильнее, конкретно в этом матче. А там дальше посмотрим, потому что это только самое начало чемпионата, это предварительные матчи – объясняет Андрей. – Надо выходить из группы, надо выигрывать четвертьфинал, надо постараться не попасть на Канаду на ранних стадиях плей-офф, а там, как говорится, если в финале сойдёмся, то всё ещё впереди".

Видео: youtube, Russia Hockey