"Молодежка" 4 сезон: 25 серия выходит в конце января

Сериал "Молодежка" 4 сезон ушел на перерыв в конце ноября 2016 года. 25 серию смотреть онлайн можно будет только в конце января 2017 года.

На телеканале СТС совсем скоро выходит после перерыва сериал "Молодежка" 4 сезон. 25 серию можно будет увидеть в эфире уже в конце января. Об этом официально сообщили на телеканале. Зрители уже подсчитывают, когда же на экраны выйдет их любимая история.

Не исключено, что премьера состоится уже скоро. Так как на сайте появились новые серии. А их выкладывают за неделю до начала показа сериала в эфире телеканала. Сейчас в то время, когда шла "Молодежка" идет сериал "Вы все меня бесите". Возможно, сериал про хоккеистов начнется после него. Однако, в 1 сезоне сериала заявлено 20 серий. И они кончатся только в феврале.

Во второй части фанатов сериала ждет еще целых 28 серий. Все самое интересное только впереди. В частности, все ждут разрешения конфликтов в семьях Кисляка, Кострова.

Под конец первой части сезона всех заставили поволноваться за судьбу "Медведей". Потому что в клубе начались явные проблемы. Управления (в частности Казанцев) плел интриги, спорил с комитетами, однако, проблема у клуба оказалась совершенно тривиальная – деньги. Игрокам задерживали деньги, из-за чего они начали волноваться. При этом к менеджерам пришли с остаточно грязным предложением – получить деньги за слив игры. Но даже Казанцев не готов жертвовать репутацией клуба ради денег. Когда "Медведи" отказались, им пригрозили, что их клуб может вылететь из плей-офф и вообще остаться в истории. Уже в последних сериях, перед самым перерывом, команда находит себе спонсора. Под конец сценаристы, конечно, припасли прекрасный момент: команда решительно обыграла соперников и вышла в плей-офф.

В семье Кисляка полнейший разлад. Сначала происходит череда ужасных событий. Сначала Яна теряет ребенка. Хоккеист переживает и сливает игру. Его отчитывает тренер, а затем выпирает из "Ледяных королей". Но и на этом его проблемы не кончаются. Кисляк ужинает в ресторане и замечает пару. Мужчина жестоко говорит с девушкой Полиной, которая заявляет о своей беременности. Эмоционально раненный потерей ребенка парень идет на защиту незнакомки. В результате завязывается потасовка. Мужчина достает пистолет и стреляет в голову хоккеисту. Тот приходит в себя в больнице. Он выжил, вот только больше не может видеть. При этом Андрей не сдается. Он старается вернуться в строй, приучить себя к новой жизни. Вот только сдалась Яна. Девушка тяжело пережила смерть ребенка. Следом на нее сваливается проблема мужа. В итоге она находит себе нового ухажера. Эта проблема так и остается открытой. Многие зрители считают, что в итоге Кисляк будет с Полиной.

Осложнились отношения и в семье Костровых. А все из-за девушки Ирины. Юная студентка воспылала страстью к главе семейства и отцу хоккеиста Станиславу Михайловичу. Подобраться к мужчина напрямую она не смогла. Поэтому начала с его сына. Когда Саша привел девушку домой, та призналась в любви его отцу. Но преподаватель не хочет проблем с семьей и работой. Поэтому он отвергает девушку. Но та не собирается отступать. Любовь переходит в месть. Ирина объявляет, что преподаватель приставал к ней. И Станиславу Михайловичу теперь не верят ни жена, ни сын.

Фото: Instagram / igorogurtsov, pinzarik, канал СТС

Видео: канал СТС