Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура Кино
Сегодня, 18:24
0
Asyaromanenkova
5
Код вставки плеера

"Молодежка" 4 сезон: 25 серия выходит в конце января

0
 
 

Сериал "Молодежка" 4 сезон ушел на перерыв в конце ноября 2016 года. 25 серию смотреть онлайн можно будет только в конце января 2017 года.

На телеканале СТС совсем скоро выходит после перерыва сериал "Молодежка" 4 сезон. 25 серию можно будет увидеть в эфире уже в конце января. Об этом официально сообщили на телеканале. Зрители уже подсчитывают, когда же на экраны выйдет их любимая история.

"Молодежка" 4 сезон: 25 серия выходит в конце января

Не исключено, что премьера состоится уже скоро. Так как на сайте появились новые серии. А их выкладывают за неделю до начала показа сериала в эфире телеканала. Сейчас в то время, когда шла "Молодежка" идет сериал "Вы все меня бесите". Возможно, сериал про хоккеистов начнется после него. Однако, в 1 сезоне сериала заявлено 20 серий. И они кончатся только в феврале.

Во второй части фанатов сериала ждет еще целых 28 серий. Все самое интересное только впереди. В частности, все ждут разрешения конфликтов в семьях Кисляка, Кострова.

"Молодежка" 4 сезон: 25 серия выходит в конце января

Под конец первой части сезона всех заставили поволноваться за судьбу "Медведей". Потому что в клубе начались явные проблемы. Управления (в частности Казанцев) плел интриги, спорил с комитетами, однако, проблема у клуба оказалась совершенно тривиальная – деньги. Игрокам задерживали деньги, из-за чего они начали волноваться. При этом к менеджерам пришли с остаточно грязным предложением – получить деньги за слив игры. Но даже Казанцев не готов жертвовать репутацией клуба ради денег. Когда "Медведи" отказались, им пригрозили, что их клуб может вылететь из плей-офф и вообще остаться в истории. Уже в последних сериях, перед самым перерывом, команда находит себе спонсора. Под конец сценаристы, конечно, припасли прекрасный момент: команда решительно обыграла соперников и вышла в плей-офф.

"Молодежка" 4 сезон: 25 серия выходит в конце января

В семье Кисляка полнейший разлад. Сначала происходит череда ужасных событий. Сначала Яна теряет ребенка. Хоккеист переживает и сливает игру. Его отчитывает тренер, а затем выпирает из "Ледяных королей". Но и на этом его проблемы не кончаются. Кисляк ужинает в ресторане и замечает пару. Мужчина жестоко говорит с девушкой Полиной, которая заявляет о своей беременности. Эмоционально раненный потерей ребенка парень идет на защиту незнакомки. В результате завязывается потасовка. Мужчина достает пистолет и стреляет в голову хоккеисту. Тот приходит в себя в больнице. Он выжил, вот только больше не может видеть. При этом Андрей не сдается. Он старается вернуться в строй, приучить себя к новой жизни. Вот только сдалась Яна. Девушка тяжело пережила смерть ребенка. Следом на нее сваливается проблема мужа. В итоге она находит себе нового ухажера. Эта проблема так и остается открытой. Многие зрители считают, что в итоге Кисляк будет с Полиной.

"Молодежка" 4 сезон: 25 серия выходит в конце января

Осложнились отношения и в семье Костровых. А все из-за девушки Ирины. Юная студентка воспылала страстью к главе семейства и отцу хоккеиста Станиславу Михайловичу. Подобраться к мужчина напрямую она не смогла. Поэтому начала с его сына. Когда Саша привел девушку домой, та призналась в любви его отцу. Но преподаватель не хочет проблем с семьей и работой. Поэтому он отвергает девушку. Но та не собирается отступать. Любовь переходит в месть. Ирина объявляет, что преподаватель приставал к ней. И Станиславу Михайловичу теперь не верят ни жена, ни сын.

"Молодежка" 4 сезон: 25 серия выходит в конце января

Фото: Instagram / igorogurtsov, pinzarik, канал СТС

Видео: канал СТС

Теги: медведи , молодежка 4 сезон , молодежка 4 сезон 25 серия , молодежка 4 сезон 25 серия смотреть онлайн , молодежка 4 сезон 25 серия смотреть онлайн дата выхода , молодежка 4 сезон 25 серия смотреть онлайн дата выхода новых , хоккей
Категории: Кино

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5