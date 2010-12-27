Молодая петербурженка на иномарке погибла при столкновении с фурой

Авария с тремя автомобилями произошла накануне вечером во Всеволожском районе. В ДТП погибла молодая петербурженка.

По данным АН «Оперативное прикрытие», за рулем "Шкоды" была 28-летняя женщина. 14 июня в 21:13 Автомобиль следовал по маршруту «Санкт-Петербург – Морье». Выезжая на трассу от музея «Приютино», иномарка не предоставила преимущество в движении грузовику SCANIA, и оба автомобиля столкнулись. В результате фура выехала на встречную полосу и врезалась в «Тойоту».



Владелицу "Шкоды" в тяжелом состоянии забрала "скорая", но по пути в больницу женщина скончалась. У погибшей был трехлетний стаж вождения.