Эксперт: молдавское вино не сразу вернется на российский рынок

Эксперты считают, что возвращение легендарного вина из Молдавии на российский рынок, произойдет не так скоро, как может показаться.

Политическое сближение Молдавии и России не означает, что вино из соседней страны вскоре хлынет на российский рынок. Во-первых, этому товару придется отвоевывать утерянные позиции на полках продуктовых магазинов. Во-вторых, Москве и Кишиневу необходимо решить еще немало сложных внешнеполитических вопросов. Об этом в интервью ФБА "Экономика Сегодня" заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Он считает, что Россия даст полное добро на допуск продуктов из Молдавии лишь после разрыва Додона с Евросоюзом.

"Возможно ли компромисс, при котором Кишинев сможет договориться и с Россией, и с Евросоюзом? Здесь наглядным примером является Украина, где в свое время Виктор Янукович пытался получить выгоду от торговли и с ЕС, и с Россией. И именно Евросоюз тогда заявил, что никаких специальных компромиссов быть не может - либо европейский рынок, либо рынок Евразийского Союза. Учитывая крен Додона в сторону большей независимости, компромисс вряд ли будет достигнут, так что Молдавии придется отказаться от договора с ЕС", - считает эксперт.

Ранее Роспотребнадзор разрешил продажу 20 марок вина от одного из молдавских производителей. Но о полной отмене запрета на поставки продуктов из Молдавии в Россию пока что никто не говорил.

"Практика показывает, что молдавские товары и вина не могут конкурировать на рынке Евросоюза, где есть продукция той же Франции или Италии. Насчет же России - нынешний допуск части молдавских вин вряд ли может вернуть производителям прежние утраченные позиции на российском рынке", - заявил Данюк.